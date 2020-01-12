MHP'den Keşan Belediyesine ziyaret

12.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:16

MHP Keşan İlçe Başkanı Ümmet Yavaş ve beraberindekiler belediyeye bağlı müdürlükleri ziyaret etti.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Keşan İlçe Başkanı Yavaş, beraberinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Tarık Uysal ve MHP Keşan ile Yönetim Kurulu üyeleri Adnan İnan ve Necdet Çabuk Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman, İftaiye Müdürü Savaş Yiğit, Fen İşleri Müdürü Erdi Kılınç ve Kademe Sorumlusu Hasan Paket ile görüştü.

Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Yavaş, ekiplere yaptığı çalışmalarda başarılar diledi.

Kaynak: AA