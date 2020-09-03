MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye erken seçime koşuyor
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MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye erken seçime koşuyor

Türkiye'nin erken seçime koştuğunu ifade eden Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Önünümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır" dedi.

03.09.2020 12:23 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:55

Son dönemlerde gündemden düşmeyen erken seçim tartışmalarına MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı. Türkiye'nin erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koştuğunu belirten Enginyurt, yapılacak seçimin de parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacağını vurguladı.

Enginyurt, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Türkiye erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koşuyor. Önünümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, PARLAMENTER SİSTEME dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır. Seçime girmeyi hedefleyen bütün partilere halisane uyarıdır. Bana göre, AK Parti içinde ideal olan budur."

İşte Enginyurt'un o paylaşımı;

MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye erken seçime koşuyor
MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye erken seçime koşuyor

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