MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır inşallah
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MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır inşallah

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, memleketinde vatandaşlarla bir araya geldi. Enginyurt, kendisini bayram öncesinde ihraç eden partisini eleştirdi. Kırgın olmadığını üzgün olduğunu dile getiren Enginyurt, "Bayramı zehir ettiniz bize. Bayramı bile yaşatmadınız. Allah size de aynısı yaşatır inşallah" dedi.

01.08.2020 19:36 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:58

Sözcü'de yer alan habere göre, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya gelen Cemal Enginyurt, "Hiç olmazsa 1 Kasım'dan sonra lider Devlet Bahçeli için her türlü hakarete rağmen mücadele eden 19 ilçe başkanımla, yöneticilerimle helalleşme imkanı verseydiniz bana. Ama buna bile fırsat vermediniz. Bayramı bile zehir ettiniz bize. Bayramı bile yaşatmadınız. Allah'da inşallah aynısını yaşatır size" ifadelerini kullandı.

"AHDE VEFASIZLIK ETMEDİM"

Makam, mevki peşinde olmadığına belirten Enginyurt, her zaman ülkücü kaldığını ve MHP'yi asla terk etmediğini dile getirerek, "Bugün beni ihraç edenlerin dahi birçok kapıları dolaştığı dönemlerde hiçbir yere gitmeyen Cemal Enginyurt olarak hayatımı devam ettirdim. Küslüklerimiz, dargınlıklarımız olsa da hiç bir zaman hiçbir ülkücüye ahde vefasızlık etmedim" diye konuştu.

MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır inşallah

"BAYRAMI YAŞATMADINIZ"

Partisinden ihraç olduğu için üzgün olduğunu söyleyen Enginyurt, "İsterdim ki helalleşseydik. Atmasaydınız beni bayramdan önce. İhraç etmeseydiniz beni bayramdan önce. Hiç olmazsa 1 Kasım'dan sonra lider Devlet Bahçeli için her türlü hakarete rağmen mücadele eden 19 ilçe başkanımla, yöneticilerimle helalleşme imkanı verseydiniz bana" şeklinde konuştu.

Enginyurt, "Ama buna bile fırsat vermediniz. Bayramı bile zehir ettiniz bize. Bayramı bile yaşatmadınız. Allah'da inşallah aynısını yaşatır size" dedi.

MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır inşallah

Manşet

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