MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'den teklif aldığını belirterek "Bağımsız olarak milletvekili adayı olmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ordu'daki yerel bir televizyon kanalında (TV52) programa katılan Cemal Enginyurt, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. İYİ Parti'ye geçmeyeceğini dile getiren Enginyurt, CHP'den teklif aldığını açıkladı. İnsanların kendisini bağımsız olarak görmek istediklerini anlatan Enginyurt, her hangi bir partiye geçmeye düşünmediğini söyledi.

CHP'Lİ ARKADAŞLAR DAVET ETTİ

CHP'den kendisine teklif geldiğini açıklayan Cemal Enginyurti "CHP'deki arkadaşlarımız arasından da gel diyenler oldu. Bunlar bizi sevdiği için söyleyen insanlar ama ben hep şunu söylüyorum; siyasette de, insanlıkta da omurgalı olmak lazım. Şimdi ben CHP'ye gitsem, İYİ Parti'ye gitsem beni ne yaparlar? Milletvekili yaparlar. Ben zaten iki dönem milletvekili oldum. Şimdi milletvekili olacağım diye 41 yıldır mücadele verdiğimiz siyasi bir hareket var. Bu parti bizi attı. Ben bunlardan intikam almak için mi başka bir partiye gideceğim? Allah bana öyle bir şey nasip etmesin. Ben 41 yıl ülkücü harekete hizmet etmiş, hayatının sonuna kadar da ülkücü olmayı iman bir Türk milliyetçisiyim. Dolayısıyla benim ülkücülere karşı kin, nefret beslemem, kırılmam söz konusu değildir" diye konuştu.

VATANDAŞLAR BAĞIMSIZ KALMAMI İSTİYOR

MHP'deni ihraç edildikten sonra binlerce insanla konuştuğunu dile getiren Enginyurt, "İki aydır 100 binin üzerinde insanla telefonla görüştüm. 100 binlerce insan sosyal medyadan ulaştı. Bunların içerisinde o partiye, bu partiye geç diyenler var ama yüzde 95'i beni bağımsız olarak görmek istiyor. Hatta Giresun'dan, Trabzon'dan, Rize'den, Diyarbakır'dan, Mardin'den insanlar arıyor. Bu görüşmelerde diyorlar ki, 'Biz seçmen kütüğümüzü Ordu'ya alacağız. Seni bağımsız milletvekili yapacağız.' Birçok CHP'li, AK Partili, İYİ Partili, MHP'li arkadaşlarımız beni topyekun bağımsız olarak sevdiklerini, kabul ettiklerini görüyorum. Tabi zaman ne getirir, ne götürür bilemiyorum. Yani önümüzde süreç var. Şu anki düşüncem bağımsız olarak milletvekili adayı olmayı planlıyorum. Diğer partilerin hepsine saygım var. Fakat İYİ Parti'ye geçer misin diyorlar? Geçmem. Bu İYİ Parti kötüdür, iyidir anlamında demiyorum. Şu anki düşüncemi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.