Son dakika haber: MHP'den yangınlarda hayvanları telef olanlar için yardım kampanyası

Son dakika haberi: MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin il, ilçe teşkilatları ve belediyelerince, yangınlarda hayvanları telef olanlara 5'er keçi ve koyun ile 2'şer düve yardımı yapılması amacıyla kampanya başlatıldığını bildirdi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin il, ilçe teşkilatları ve belediyelerince, yangınlarda hayvanları telef olanlara 5'er keçi ve koyun ile 2'şer düve yardımı yapılması amacıyla kampanya başlatıldığını bildirdi.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hayvanları yangında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla kampanya başlattıklarını belirtti.

Sadir Durmaz, bu kapsamda, MHP il, ilçe teşkilatları ve belediyelerince, hayvanları telef olan ailelere 5'er keçi ve koyun ile 2'şer düve yardımı yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul