MHP'den Gülnar Seçiminin İptal Kararına İtiraz

MERSİN (İHA) – MHP Mersin İl Başkanlığı, Gülnar'daki seçimin iptal edilmesi kararına bugün itiraz ediyor. MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Gülnar'daki seçimin, CHP'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal kararı verilmesinin büyük haksızlık olduğunu söyleyerek, "Bugün bu iptal kararına itiraz ediyoruz. SP adayının aldığı 67 oy, sonucu etkilemez" dedi.

Gülnar ilçesinde, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın desteklediği MHP adayı Alpaslan Ünüvar 8 bin 760, CHP adayı Mehmet Kale 7 bin 840, İYİ Parti adayı Ahmet Sarı bin 83, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin 67, DSP adayı Mustafa Kemal Tekin 34 ve BTP adayı Mustafa Olcay 19 oy aldı. MHP adayı Ünüvar'ın 920 oy farkla kazandığı seçime, SP adayı Şahin'in kamu görevinden yasal süre içerisinde istifa etmediği gerekçesiyle CHP tarafından itiraz edildi. CHP'nin itirazını değerlendiren Gülnar İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptal edilmesine karar verdi.

"Bizim hatamız değil. Seçimin iptali büyük bir haksızlık"

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, İlçe Seçim Kurulu'nun iptal kararını İHA muhabirine değerlendirdi. Gölgeli, SP adayının memur olduğunu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği yasal süre içerisinde istifa etmesi gerektiğini, ancak o süreyi geçirdikten sonra istifa ettiğinin anlaşıldığını söyledi. "Bu bizim bir hatamız değil. O hata önceden yapılmış bir hata" diyen Gölgeli, bu adayın seçimde 67 oy aldığını belirterek, "Zaten çok cüzi bir oy almış, seçimi etkileyecek bir oy değil. Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu aday seçimde 67 oy almış. Bizim adayımızın ise en yakın rakibiyle arasında yaklaşık 900 oy fark var. Seçimi etkilemiyor ki sonuç zaten. 67 oy, aradaki 900 oy farkını etkilemez" diye konuştu.

Seçimin iptal edilmesini "Büyük bir haksızlık" diyerek değerlendiren Gölgeli, "İl Seçim Kurulu'na bugün itirazımızı vereceğiz. Büyük ihtimalle de İl Seçim Kurulu'ndan bu karar iptal olacak. Kesinlikle geri dönecektir. Gülnar Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyesi olacak. Gülnar, halkımızın belediyesi" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA