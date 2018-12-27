MHP'den AK Parti'ye "Hayırlı Olsun" Ziyareti

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, AK Parti Adana İl Başkan Vekili Şerif Güler'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Adana İl Başkan Vekili Şerif Güler, İl Başkan Yardımcıları Murat Duman, Bülent Dalyan ve Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan ile birlikte MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ile beraberindeki İl Sekreteri Erol İşler, İl Sekreter Yardımcısı Hüseyin Yurdusevimli, İl Başkan Yardımcıları Halil Ay, Yeşim Akkaş, Diren Özgül, Burhan Kızıl, Sedat Özer ve İlyas Kaya'yı makamında misafir etti.

Karşılıklı birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Üstlendiğiniz görevden ötürü şahsınızı ve değerli arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin, milletimizin bekası için bir irade ortaya koydular. Aziz milletimizin de büyük teveccüh gösterdiği bu irade bizim için de bir yol haritası niteliğindedir. Ülke yönetimiyle ilgili politikalara elbette genel başkanlarımız karar verir, bizler de onları takip ederiz. Yerelde de genel politikalara uygun olarak teşkilatlarımızın programları olacak, projelerimiz olacak, görevlerimiz olacak. Bunu da inşallah birlik ve beraberlik içerisinde başaracağız" dedi.

AK Parti Adana İl Başkan Vekili Şerif Güler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Ziyaretimize gelerek bizleri onurlandırdığınız için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bizler genel merkezimizin ve Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği doğrultuda Cumhur ittifakının oluşturduğu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zaten her zaman tüm teşkilatlarımızla sahadaydık. Bundan sonra da sahada olacağız ve daha çok çalışacağız. Önümüzdeki seçimde ciddi bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Çünkü partimizin tüm kadroları buna hazır. İlçeler beldeler buna hazır. Bu azimle bu doğrultuda inşallah birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Cumhur ittifakı adaylarımızla uyum içerisinde çalışıp, bizde olan yerleri koruyacağız, bizde olmayan yerleri de kazanacağız" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA