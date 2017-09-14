MHP'de Kongrede 1ekim Tarihinde Yapılacak

MHP İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, Kilis Merkez ilçe kongresinin 1 Ekim 2017 tarihinde yapılacağını söyledi.



MHP İl Başkanı Mısırlıgil, MHP Kilis Merkez ilçe Başkanı Mustafa Demir, MHP Kadın Kolları Başkanı Sevgi Karabaş ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. MHP İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, MHP'de kongre sürecinin başlandığını ifade ederek, "Bilindiği üzere İl ve Merkez ilçe yönetimleri atamayla gelmişti. Kongre demek yenilenme demek, bu nedenle kongrelerimiz başlıyor. 1 Ekim tarihinde Merkez ilçe kongresine yapacağız. Daha sonrada MHP İl Kongresi yapılacak. Merkez ilçe kongresine aday olacak arkadaşlarımız olabilir. Bu nedenle tüm MHP'li ülkücü arkadaşlarımızı partimize bekliyoruz. Şuan itibariyle bin 700 üyemiz var. 600 arkadaşımız çeşitli partilerden istifa ederek MHP saflarına katılmıştır" dedi. - KİLİS