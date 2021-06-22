MHP'de il başkanlarına yönelik çevrim içi eğitimler başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanlarına, Türk tipi başkanlık modeli, Türk milliyetçiliği, Türkiye'de seçimler, Türk dünyası, temel hukuk, Türk dış politikası, etkili iletişim, liderlik ve sosyal medya konularında çevrim içi eğitim verilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanlarına, Türk tipi başkanlık modeli, Türk milliyetçiliği, Türkiye'de seçimler, Türk dünyası, temel hukuk, Türk dış politikası, etkili iletişim, liderlik ve sosyal medya konularında çevrim içi eğitim verilecek.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu bünyesinde düzenlenen eğitimler başladı.

İl başkanlarının tamamının katılımıyla başlayan program, 25 Haziran'a kadar sürecek.

Açılışını, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç'ın yaptığı programda, ilk dersi, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'nin kuruluşu ve teşkilatlanması" başlığı altında verdi. ?

Eğitimler kapsamında, Türk tipi başkanlık modeli, Türk milliyetçiliği, Türkiye'de seçimler, Türk dünyası, temel hukuk, Türk dış politikası, etkili iletişim, liderlik ve sosyal medya konuları ele alınacak.

"Eğitimlerimiz devam edecek"

Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle derslerin çevrim içi verildiğini belirterek, "Genel Başkanımızın talimatları çerçevesinde eğitimlerimize devam edeceğiz. Online eğitimlerle yaz aylarını verimli kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.?

Kılıç, salgın şartlarının etkisinin azalması ve Sağlık Bakanlığının "toplantıların yapılabileceği" görüşü sonrasında, eğitimlere yüz yüze devam etmek istediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven