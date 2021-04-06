MHP'de Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'a önemli görev

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP'nin TBMM Grup yönetimindeki ilk ve tek Gaziantepli vekili oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP'nin TBMM Grup yönetimindeki ilk ve tek Gaziantepli vekili oldu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Yönetim Kurulu Asil Üyeliği'ne seçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle göreve seçilen MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Şahsımı, TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu Asil Üyeliği görevine layık gören Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye sonsuz şükranlarımı sunarım. Liderimizin bizlere layık gördüğü bu görevi alnımızın akıyla her şartta yerine getirmek için çabalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu görevi üstlenmenin onuru ve gururu içerisindeyim. Ayrıca desteklerini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" diye konuştu.

Grup toplantısındaki yerini de aldı

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, bugün düzenlenen MHP Grup Toplantısı ile TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine de başlamış oldu. MHP'nin Grup Yönetimi'ndeki ilk ve tek Gaziantepli yönetim kurulu üyesi olan Milletvekili Taşdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Grup Toplantısı esnasında MHP Grup Divanı'nın bulunduğu arka kürsüdeki yerini aldığı görüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı