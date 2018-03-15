MHP'da Büyük Kurultaya Doğru

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, 18 Mart Pazar günü yapılacak MHP Kurultayına Malatyalıları davet etti.

Parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Kaya, hafta sonu yapılacak olan 12'nci MHP Kurultayının büyük bir katılımla gerçekleştirileceğini belirterek, "Türkiye için çok önemli bir kurultay olacak. Buradan tüm Malatyalı hemşehrilerimizi kurultayımıza davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Adeta bir bayram havasında geçecek olan kurultayda Devlet Bahçeli dışında adayın olmadığını ifade eden Kaya, Malatya'dan da kurultaya geniş bir katılımın olmasının planlandığını ifade etti. - MALATYA