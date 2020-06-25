MHP, Çuhadaroğlu'nu listesinden çıkarttı
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MHP, Çuhadaroğlu'nu listesinden çıkarttı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sivas'ın MHP'li Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nu başkanlar listesinden çıkarttıklarını duyurdu.

MHP, Çuhadaroğlu'nu listesinden çıkarttı
25.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:28

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sivas'ın MHP'li Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nu başkanlar listesinden çıkarttıklarını duyurdu.

Durmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde, Partimizden Sivas Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, Belediye Başkanları Listemizden Düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. Çuhadaroğlu'nun MHP'li başkanlar listesinden çıkartılmasının nedeni hakkında bilgi verilmedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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