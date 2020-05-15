MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
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MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar yasağına uymayan Rize'nin Çayeli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, muhtarlarla bir araya geldi. Belediyeye ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflara vatandaşlar tepki gösterdi.

MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
15.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:48

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında toplu iftarların yasaklandığı kararı açıklanmıştı. Ancak Çayeli'nin MHP'li Belediye Başkanı İsmail Hakki Çiftçi, muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Başkan Çiftçi ve muhtarların yemek masasında sosyal mesafeye kurallarına uymadan oturduklarını gösteren fotoğraf da belediyenin sosyal medya hesabından "Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Çiftçi, mahalle muhtarları ile iftar sofrasında bir araya geldi. Başkanımız, iftar sonrası mahalle muhtarlarımız ile istişareler ederek fikir alışverişinde bulundu" sözleriyle paylaşıldı.

VATANDAŞLAR CEZA YAZILMASINI İSTEDİ

Sosyal medyada "Evde kal Çayeli" etiketiyle paylaşılan fotoğraflara vatandaşlar tepki göstererek, iftar programına katılanlara ceza yazılması gerektiğini ifade etti.

MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu

"HİZMETLERİ GÖRÜŞMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Başkan Çiftçi, yapılan eleştirilere yine belediyeye ait sosyal medya hesabından cevap vererek kendini savundu. Bir video hazırlayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Yorgunluk ve açlığın da vermiş olduğu stresle dün akşam muhtarlarımızla önemli bir görüşme yapma durumundaydık. Kamuoyuna vermiş olduğumuz fotoğraf biraz eleştiriye konuldu. Muhtarların talepleri doğrultusunda ilçemizde tek açık olan ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu mekanda muhtarlarımızla Çayeli Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde yapacağı hizmetleri görüşmek üzere bir araya geldik."

"FOTOĞRAFLAR DOĞRU AÇIDAN ÇEKİLMEDİ"

"Fotoğraflar doğru açıdan alınmış olsa belli mesafede oturduğumuz daha net gözükecek. Bizi eleştirmek, bizim şevkimizi, çalışma azmimizi kırmak için adeta dün gece bir operasyon yapıldı. Bizi daha anlamlı konularda uyarın linç etmeye çalışmayın. Neticede biz de bu şehrin evladıyız yanılmış olabiliriz."

Güncel Manşet

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