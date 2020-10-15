MHP Beytüşşebap'ta ilk defa kongre yaptı
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MHP Beytüşşebap'ta ilk defa kongre yaptı

15.10.2020 09:58 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:20

MHP Beytüşşebap'ta ilk defa kongre yaptı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde uzun yıllar sonra oluşan huzurun ardından Milliyetçi Hareket Partisi yoğun bir katılımla ilk defa ilçe kongresini yaptı.

MHP Beytüşşebap'ta ilk defa kongre yaptı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde uzun yıllar sonra oluşan huzurun ardından Milliyetçi Hareket Partisi yoğun bir katılımla ilk defa ilçe kongresini yaptı.

Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması sonrasında MHP tarafından ilk defa ilk defa ilçe kongresi gerçekleştirildi. Kongreye MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar, Beytüşşebap Belediye Başkanı Hapip Aşan, Ak Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongrede daha sonra seçime geçildi. Tek liste ile girilen seçimde başkan adayı Mehmet Salih Öter kullanılan oyların tamamını alarak MHP Beytüşşebap İlçe Başkanlığına seçildi.

İlçe Başkanı Öter, yeniden bu göreve layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Öter, "Allah'ın izniyle çok güzel hizmetler ilçemizi bekliyor. Geçen gün annemi kaybettim taziyelerimiz hala devam ettiği için kimseyi çağıramadık. Bu gün çok büyük bir kalabalık var, ayrıca pandemi nedeniyle tedbirli davrandık. Burada bulunan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

MHP Beytüşşebap'ta ilk defa kongre yaptı
MHP Beytüşşebap'ta ilk defa kongre yaptı
MHP Beytüşşebap'ta ilk defa kongre yaptı
MHP Beytüşşebap'ta ilk defa kongre yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE

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