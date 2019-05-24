MHP: Belediye Başkanımız Öztoklu menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Konya Doğanhisar Belediyesi'nin MHP'li Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kabetmesine ilişkin, "Konya/Doğanhisar MHP Belediye Başkanımız İhsan Öztoklu menfur bir saldırı sonucu...
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Konya Doğanhisar Belediyesi'nin MHP'li Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kabetmesine ilişkin, "Konya/Doğanhisar MHP Belediye Başkanımız İhsan Öztoklu menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet geride kalan ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi.
Kaynak: DHA