MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı (2)

09.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:46

ÖZÜR DİLEDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partisinin Genel Merkezi tarafından görevinden alındı. Pehlivan'ın, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya'yı eleştirirken söylediği sözler tepki çekmişti. Görevden alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıkmama yapan Burak Pehlivan, "Basında çıkan ve yanlış anlaşılan haberlerden dolayı tekrar asker eşlerinden özür diliyorum. Bu sebepten dolayı görevden ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonra da çalışmalarıma liderimizin ve genel merkezimizin emrinde devam edeceğim" dedi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Kaynak: DHA