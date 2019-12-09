MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı (2)
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MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı (2)

ÖZÜR DİLEDİMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partisinin Genel Merkezi tarafından görevinden alındı.

09.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:46
MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı (2)

ÖZÜR DİLEDİ

Milliyetçi Hareket Partisi () İl Başkanı , partisinin Genel Merkezi tarafından görevinden alındı. Pehlivan'ın, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili 'yı eleştirirken söylediği sözler tepki çekmişti. Görevden alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıkmama yapan Burak Pehlivan, "Basında çıkan ve yanlış anlaşılan haberlerden dolayı tekrar asker eşlerinden özür diliyorum. Bu sebepten dolayı görevden ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonra da çalışmalarıma liderimizin ve genel merkezimizin emrinde devam edeceğim" dedi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,

 


Kaynak: DHA
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