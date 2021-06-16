MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; "Malgaç, milli şuurla yapılmış ilk baskındır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 16 Haziran 1919'da gerçekleştirilen Malgaç Baskını'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 16 Haziran 1919'da gerçekleştirilen Malgaç Baskını'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, "Malgaç, milli şuurla yapılmış ilk baskındır" dedi.

Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen Aydın'da Yunan'ın ilerleyişini durduran önemli olaylardan biri olan Malgaç Baskını'nın 102'nci yıl dönümü MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından kutlandı. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yazılı kutlama mesajında, "Gönlünde vatan sevgisi taşıyan baş efe Yörük Ali ve efelerimizin Malgaç kahramanlığının 102'nci yıl dönümünü kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'daki direnişine büyük katkı veren olaylardan biri de Malgaç baskınıdır. Batı ve Güney Anadolu'da düzenli, teşkilatlı ve milli şuurla yapılmış ilk baskındır. Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının 16 Haziran 1919 tarihinde Sultanhisar ile Atça arasındaki Malgaç deresinin üzerinden geçen, Osmanlı'nın ilk Demiryolu olan İzmir-Aydın demiryolu üzerindeki Malgaç demiryolu köprüsü yanındaki Yunan karakoluna yaptıkları Malgaç baskını ile başlayan kurtuluş mücadelesi nihayet 7 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordumuz ile zafere ulaşmıştır. Büyük Türk Atatürk komutasında Aydın'ın kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren Miralay Şefik Bey, Yörük Ali Efe, Yüzbaşı Faik, Demirci Mehmet Efe, Teğmen Zekai, Sökeli Cafer Efe, Teğmen Necmi, Mestan Efe, Sancaktarın Ali Efe, Salavatlı Halil İbrahim, 57. Tümen Yaveri İsmail Hakkı, Tekeli İsmail Efe, Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Durmuş Ali Efe, Yanık Efe, Danişmentli İsmail Efe ve bütün ülkü ve silah arkadaşlarını ve Yunan tarafından işgal sırasında şehit edilen hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı