MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, Kuşadası'nda vatandaşlarla buluştu
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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, Kuşadası'nda vatandaşlarla buluştu

25.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:54
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, Kuşadası'nda vatandaşlarla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın il Başkanı Haluk Alıcık ve yönetim kurulu üyeleri Kuşadası'na gelerek gün boyu ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın il Başkanı Haluk Alıcık ve yönetim kurulu üyeleri Kuşadası'na gelerek gün boyu ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ziyarette il başkanı Alıcık'ı, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, ilçe yöneticileri ve partililer karşıladı. MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve beraberindeki heyet ilk ziyaretlerini Salı Pazarı'ndaki bir işletmeye gerçekleştirdi. Yeni açılan işletme için hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirilen heyet, gün boyu ziyaretlerine devam etti ve esnaf sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerin ardından konuşan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Kuşadası'ndayız baktığımız zaman özellikle zaten söylediğimiz bir şey var. Bu memlekete hizmetkar olacağız şehirde sıkmadığımız el, çalmadık kapı bırakmayacağız dedik. Bugün bunu da yapıyoruz. Ziyaretlerimizdeki amacımızda o bunu niçin yapıyoruz her zaman vatandaşımızın yanında olduğumuzu göstermemiz lazım ki yarın bir gün seçimler geldiğinde vatandaş bize soğuk davranmasın. Milliyetçi hareket partisi biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik diyen bir gurubuz. O yüzden vatandaşlarımızın her zaman yanında olmamız gerekiyor. Her iyi gününde de kötü gününde de yanında olmamız gerekiyor ki o zaman sonuca ulaşalım diye uğraşıyoruz. Bu yüzden de ziyaretlerimiz böyle devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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