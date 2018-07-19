MHP Ardanuç İlçe Başkanı Düzgün Son Yolculuğuna Uğurlandı

MHP Ardanuç İlçe Başkanı Abdullah Düzgün'ün cenazesi toprağa verildi.

Arduç'ta 6 yıldır MHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten 63 yaşındaki Düzgün, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle dün akşam hayatını kaybetti.

Düzgün için Ardanuç Merkez Camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Muhammed Furkan Sancaktutar, Belediye Başkanı Yıldırım Demir, MHP Artvin İl Başkanı Serdar Kılınç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ekrem Kurt ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Düzgün'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Sakarya köyündeki aile mezarlığına defnedildi.