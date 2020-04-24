MHP Afyonkarahisar Milletvekili Taytak'tan 22 bin maske bağışı Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla vatandaşlara dağıtılmak üzere bağışladığı 22 bin maskeyi, Vali Mustafa Tutulmaz'a teslim etti.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla vatandaşlara dağıtılmak üzere bağışladığı 22 bin maskeyi, Vali Mustafa Tutulmaz'a teslim etti.

Valilikteki ziyarete MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, başkan yardımcıları Doğan Şimşek ve Ahmet Kahveci ile İl Sekreteri Beytullah Bostancı da katıldı.

Vatandaşlara dağıtılmak üzere 22 bin maske bağışlayan Taytak'a teşekkür eden Vali Tutulmaz, bugüne kadar kentte 300 binin üzerinde maskeyi vatandaşlara ve kamu kurumlarına ulaştırdıklarını belirtti.

Tutulmaz, maskelerin 17 bininin ilçelere, 5 bininin ise şehir merkezinde vatandaşlara ve kamu kurumlarına dağıtılacağını kaydetti.

"Devletimiz virüsün yayılmasını önlemek için önemli tedbirler almıştır"

Taytak ise halkın sağlığını düşündüklerini dile getirerek, il genelinde dağıtılmak üzere 22 bin maske temin ettiklerini vurguladı.

Ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirten Taytak, "Dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz de koronavirüs salgını ile mücadele etmektedir. Devletimiz virüsün yayılmasını önlemek için önemli tedbirler almıştır. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde bu virüs belasından inşallah en kısa zamanda kurtuluruz. MHP olarak bizim önceliğimiz halkımızın sağlığıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA