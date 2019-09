MG International Fragrance Company'den temizlik dayanışması

23.09.2019 08:57

Dünya genelinde Let's Do It! Foundation tarafından, Türkiye'de ise Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünde organize edilen Dünya Temizlik Günü, 150 ülkede her yaştan milyonlarca gönüllü ile aynı anda dünyanın temizlendiği, tarihteki en büyük temizlik hareketidir.

Daha önce de çevre dostu kimliğiyle; Türkiye'nin ilk Çevre Ödülleri organizasyonu olan "Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü"ne de layık görülen MG International Fragnance Company, proje kapsamında gün boyu Heybeliada'nın temizlenmesine destek oldu.

Doğaya atılmış çöpleri temizleyerek çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan proje ile Siyamder ve JCI Türkiye paydaşlığında destek veren kuruluş konuya olan yaklaşımını ve tutumunu bir kez daha gösterdi.

Çevreye saygılı üretim faaliyeti bilinciyle hareket eden MG International Fragrance Company, geçtiğimiz yıllarda yapılan projeleri ile Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanmıştır. Çevre ve sektörel performans ödüllü tesis, kimyasal üretiminin çevreye olan etkilerini azaltmayı ve atık tüketiminin en alt düzeye indirgenmesine odaklı çalışmalar da yaparak, proses kaynaklı kimyasal atık oluşturmamayı amaçlayan robot teknolojisi yatırımı gerçekleştirmiştir.

Kaynak: Bültenler