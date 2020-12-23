MFÖ - Hep Yaşın 19 şarkı sözleri nedir? MFÖ 'Yaşın 19' şarkısının sözleri ve şarkı hakkında bilgiler
MFÖ'nün en beğenilen şarkılarından birisi 'Hep Yaşın 19' şarkısıdır. Mazhar, Fuat ve Özkan'ın söylediği hep yaşın 19 şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 'Hep yaşın 19' şarkısı sözleri nelerdir? Hep yaşın 19 şarkısı hakkında bilgiler!
Birçok meşhur şarkısı olan MFÖ grubunun son dönemlerdeki en beğenilen parçası 'Hep Yaşın 19' oldu. Peki hep yaşın 19 şarkısının sözleri nelerdir? MFÖ nedir? Grubun üyeleri kimlerdir? MFÖ açılımı nedir?
MFÖ 'HEP YAŞIN 19' ŞARKI SÖZLERİ
Hadi bana sor
Sevmek bu kadar mı zor
Senden başka yok bildiğim yol
Hadi bana sor
Gezginci ruhumuz bir gün biterse
Korkmadan deriz gururluyuz
Eksilirse ağlayanlar çevremizden
Ya gerçeği söyleriz
Ya da nasıl istersen
Ne güzel şeysin sen
Hep yaşın 19
Gel yanıma sar beni
Bugün var yarın yokuz
Ne güzel şeysin sen
Hep yaşın 19
Gel yanıma sar beni
Bugün var yarın yokuz
Hadi bana sor
Sevmek bu kadar mı zor
Senden başka yok bildiğim yol
Hadi bana sor
Gezginci ruhumuz bir gün biterse
Korkmadan deriz gururluyuz
Eksilirse ağlayanlar çevremizden
Ya gerçeği söyleriz
Ya da nasıl istersen
Ne güzel şeysin sen
Hep yaşın 19
Gel yanıma sar beni
Bugün var yarın yokuz
Ne güzel şeysin sen
Hep yaşın 19
Gel yanıma sar beni
Bugün var yarın yokuz
HEP YAŞIN 19 ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
MFÖ'nün hep yaşın 19 şarkısı Youtube kanalına 4 Mart 2014 tarihinde yüklenmiştir. O tarihten bu zamana kadar toplamda 24 milyon izlenmeye ulaşmıştır. 88 bin beğenisi mevcuttur. MFÖ grubunun en popüler şarkıları arasında gelmektedir.
MFÖ NEDİR?
Mazhar Fuat Özkan, kısaca MFÖ, Türk pop ve rock müzik grubu. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşmaktadır. 1984 yılında çıkardıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız ile müzik hayatlarına başlayan grup; bu albümdeki "Ele Güne Karşı", "Güllerin İçinden", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Yalnızlık Ömür Boyu" gibi şarkılarla dikkat çekti. 1985 ve 1988 yıllarında sırasıyla "Diday Diday Day" ve "Sufi" şarkılarıyla Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil ettiler.