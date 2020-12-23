MFÖ - Hep Yaşın 19 şarkı sözleri nedir? MFÖ 'Yaşın 19' şarkısının sözleri ve şarkı hakkında bilgiler

MFÖ'nün en beğenilen şarkılarından birisi 'Hep Yaşın 19' şarkısıdır. Mazhar, Fuat ve Özkan'ın söylediği hep yaşın 19 şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 'Hep yaşın 19' şarkısı sözleri nelerdir? Hep yaşın 19 şarkısı hakkında bilgiler!

Birçok meşhur şarkısı olan MFÖ grubunun son dönemlerdeki en beğenilen parçası 'Hep Yaşın 19' oldu. Peki hep yaşın 19 şarkısının sözleri nelerdir? MFÖ nedir? Grubun üyeleri kimlerdir? MFÖ açılımı nedir?

MFÖ 'HEP YAŞIN 19' ŞARKI SÖZLERİ

Hadi bana sor

Sevmek bu kadar mı zor

Senden başka yok bildiğim yol

Hadi bana sor

Gezginci ruhumuz bir gün biterse

Korkmadan deriz gururluyuz

Eksilirse ağlayanlar çevremizden

Ya gerçeği söyleriz

Ya da nasıl istersen

Ne güzel şeysin sen

Hep yaşın 19

Gel yanıma sar beni

Bugün var yarın yokuz

Ne güzel şeysin sen

Hep yaşın 19

Gel yanıma sar beni

Bugün var yarın yokuz

Hadi bana sor

Sevmek bu kadar mı zor

Senden başka yok bildiğim yol

Hadi bana sor

Gezginci ruhumuz bir gün biterse

Korkmadan deriz gururluyuz

Eksilirse ağlayanlar çevremizden

Ya gerçeği söyleriz

Ya da nasıl istersen

Ne güzel şeysin sen

Hep yaşın 19

Gel yanıma sar beni

Bugün var yarın yokuz

Ne güzel şeysin sen

Hep yaşın 19

Gel yanıma sar beni

Bugün var yarın yokuz

HEP YAŞIN 19 ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

MFÖ'nün hep yaşın 19 şarkısı Youtube kanalına 4 Mart 2014 tarihinde yüklenmiştir. O tarihten bu zamana kadar toplamda 24 milyon izlenmeye ulaşmıştır. 88 bin beğenisi mevcuttur. MFÖ grubunun en popüler şarkıları arasında gelmektedir.

MFÖ NEDİR?

Mazhar Fuat Özkan, kısaca MFÖ, Türk pop ve rock müzik grubu. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşmaktadır. 1984 yılında çıkardıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız ile müzik hayatlarına başlayan grup; bu albümdeki "Ele Güne Karşı", "Güllerin İçinden", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Yalnızlık Ömür Boyu" gibi şarkılarla dikkat çekti. 1985 ve 1988 yıllarında sırasıyla "Diday Diday Day" ve "Sufi" şarkılarıyla Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil ettiler.