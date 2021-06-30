Mezuniyetini göremedi, gözyaşları ile uğurlandı

Mezuniyetini göremedi, gözyaşları ile uğurlandı Mezuniyet hazırlıkları yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden lise öğrencisi gözyaşları ile uğurlandı Mezuniyet hazırlıkları yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden lise öğrencisi gözyaşları ile uğurlandı.