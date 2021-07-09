Mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi

Mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi Aksaray Üniversitesi'nden mezun olan sevgilisi için il dışından gelen bir genç, rektörün desteğiyle diplomasını alan kız arkadaşına yüzlerce mezunun ve ailelerinin önünde evlilik teklif etti.

Mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi

AKSARAY - Aksaray Üniversitesi'nden mezun olan sevgilisi için il dışından gelen bir genç, rektörün desteğiyle diplomasını alan kız arkadaşına yüzlerce mezunun ve ailelerinin önünde evlilik teklif etti.

ASÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ASÜ Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. 4 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra mezun olan sevgilisi Merve Yozgat'a evlilik teklifinde bulunmak için Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin ile iletişime geçmeye çalışan Muhammet Yeşiltaş bir süre sonra rektöre ulaştı. Rektör Şahin ile görüşen Muhammet Yeşiltaş, rektörden aldığı izin ve bazı desteklerle İstanbul'dan gelerek mezuniyet törenine katıldı. Sevgilisi Merve Yozgat'ın diplomasını alana kadar sahneye çıkmayan Muhammet Yeşiltaş, sevgilisi öğretim üyelerinden diploma aldığı esnada sahneye çıktı. Rektör Şahin eşliğinde sahneye çıkan genç, elinde yüzükle diz çökerek sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Merve Yozgat ise sevgilisinin teklifini kabul etti.

Gençlerin yuva kurmasını olumlu bulduğunu belirterek gençleri tebrik eden Rektör Şahin, "Gençlerin evlenmesini özelliklede genç yaşlarda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu programın esnasında hareket ettikleri için şu çerçeveyi çizmemiz lazım; bir anne babalarınızın bilgisi dahilinde olmadan bu süreç ilerlemeyecek söz mü?" diyerek gençlerden söz istedi. Rektör Şahin'e söz veren gençler sahneden el ele ayrıldı.

Teklif öncesi çabasını ve duygularını anlatan Muhammet Yeşiltaş, "Bugün onun mutlu günüydü. Bir mutlulukta ben yaşatmak istedim. Teklifimi kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ederim. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptı. Bu plan İstanbul'dan gelmeden önce aklımdaydı. Sayın rektörümüze bir şekilde ulaştım. Koruması vasıtasıyla notumu ilettim. Kendisi de beni kırmadı. Sahnede teklif etme fırsatını bana yaşattı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi" diye konuştu. Evlilik teklifini kabul eden ve heyecanlı olduğunu dile getiren Merve Yozgat ise, "Bu sürprizi yapmasını beklemiyordum. O yüzden teşekkür ediyorum. Mutluyum öyle söyleyebilirim. Biraz heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan