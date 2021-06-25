Mezopotamya ödülleri Mardin töreninde yılın enleri ödül ile buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mezopotamya ödülleri Mardin töreninde yılın enleri ödül ile buluşuyor

Mezopotamya ödülleri Mardin töreninde yılın enleri ödül ile buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Mardin'nin kültür, sanat ve turizmine dikkat çekmek isteyen organizatör Mehmet Mazlum Bozdağ ve ünlü sunucu Özlem Demir, Mardin'de ilk defa düzenlenecek olan ödül törenini bölgenin öne çıkan iş insanları ile fark oluşturanlar, sürpriz sanatçılar ve basın mensuplarıyla 9 Temmuz'da özel bir...

Mardin'nin kültür, sanat ve turizmine dikkat çekmek isteyen organizatör Mehmet Mazlum Bozdağ ve ünlü sunucu Özlem Demir, Mardin'de ilk defa düzenlenecek olan ödül törenini bölgenin öne çıkan iş insanları ile fark oluşturanlar, sürpriz sanatçılar ve basın mensuplarıyla 9 Temmuz'da özel bir otelde Tuğba Özay ve Şenol İpek'in sunuculuğunda gerçekleştireceklerini açıkladı.

Organizatörler bölgeden büyük bir ilgi gördüklerini tüm hazırlıklarda artık sona yaklaştıklarını belirtti. Oldukça heyecanlı olduklarını ve Mardin'e böylesine bir geceyi mal edecekleri için de ayrıca çok mutlu olduklarını ifade eden Bozdağ ve Demir, önümüzdeki günlerde geceye katılacak sürpriz sanatçıları açıklayacaklarını kaydetti. Önümüzdeki günlerde ana sponsorlar başta olmak üzere Mardin'de fark oluşturanlarla geceye katılacak olan ünlü sanatçıları da açıklayacaklarını söyleyen Mehmet Mazlum Bozdağ ve Özlem Demir "Siz de bu muhteşem geceye hazır olun geliyoruz" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker İlham Aliyev Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mezopotamya ödülleri Mardin töreninde yılın enleri ödül ile buluşuyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:21:06. #1.14#

title