Mezbaha için ön hazırlık çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mezbaha için ön hazırlık çalışmaları başladı

16.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:59
Mezbaha için ön hazırlık çalışmaları başladı

Türkeli ilçesinde mezbaha yapımı için yer tespiti çalışmalarına başlandı.

Türkeli ilçesinde mezbaha yapımı için yer tespiti çalışmalarına başlandı.

İlçede elzem bir konu haline gelen mezbahanın yapılabilmesi için Türkeli Belediyesi ve Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, mezbaha uygun yer tespiti çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Tam ve Şube Müdürü Erhan Güçlü ile birlikte Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinde, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında ilçede ihtiyacı hissedilen mezbaha yapımının sağlanması için Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ve beraberindeki heyet, ilçede uygun yer tespit çalışmaları yürütülmesi adına sahada çalışma gerçekleştirdi. - SİNOP

Mezbaha için ön hazırlık çalışmaları başladı
Mezbaha için ön hazırlık çalışmaları başladı
Mezbaha için ön hazırlık çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Deniz Çakır Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Caner Erkin Mesut Bakkal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mezbaha için ön hazırlık çalışmaları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:02:27. #1.15#
title