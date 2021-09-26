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Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi serbest bırakıldı

ADIYAMAN'da şehit kabrini ziyaret eden öğrencilerin ağlama sesiyle fark ettikleri ve vücudu toprağa gömülü buldukları bebeğin annesi ile anneannesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da şehit kabrini ziyaret eden öğrencilerin ağlama sesiyle fark ettikleri ve vücudu toprağa gömülü buldukları bebeğin annesi ile anneannesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Eylül'de öğle saatlerinde Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti sırasında bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı. Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebek buldu ve durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Tedavisine başlanan ve 'Fatma' ismi verilen bebeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri araştırma sonucu bebeğin ismi açıklanmayan annesi ve anneannesini gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda bebeği mezarlığa bıraktıklarını itiraf eden annenin "Eşim cezaevine girdikten sonra yasak ilişki yaşadım. Bu ilişkiden hamile kaldım ve kız bebek dünyaya getirdim. Doğumun ardından eve gelince annem ile birlikte bu durumu kimseye açıklayamayacağımız için bebeği bir yere bırakma kararı aldık. Daha sonra birçok kişinin ziyaret edeceği mezarlığa gittik ve burada bir mezarın yanına bıraktık" dediği belirtildi. Sorgunun ardından anne ile anneanne sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hafta içinde taburcu edileceği belirtilen bebek devlet korumasına alınacak.


- Adıyaman
Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi serbest bırakıldı

Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi serbest bırakıldı

Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi serbest bırakıldı

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Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi serbest bırakıldı

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi serbest bırakıldı

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Haber: Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi serbest bırakıldı - Haberler
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