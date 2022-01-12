Mezar taşlarını çalan mermer ustası, 'şeytana uydum' dedi

TRABZON'da kabristanlıktaki mermer mezar taşlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan mermer ustası I.B. (52), adli kontrolle serbest bırakıldı. Savunmasında "Şeytana uydum. Böyle bir şey yapmamalıydım" diyen şüpheli, usta olarak çalıştığı mermer atölyesindeki işinden de çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'ndeki mezarlıkta mermer mezar taşlarının farklı zamanlarda yerinden sökülerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, mezarlığı gören alana güvenlik kamerası yerleştirilerek takibe aldı. Önceki gün yine mezarlıktan mezar taşı çalındı. Polisin güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelinin I.B. olduğu tespit edildi. İlçede mermer ustası olan I.B., jandarma ekiplerince hırsızlık için kullandığı araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Kabristanlıktaki hırsızlık olayından doğan tüm zararı karşılayacak olan I.B.'nin, ilçede usta olarak çalıştığı mermer atölyesinden de çıkarıldığı belirtildi.