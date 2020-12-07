Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı

07.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:41

Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sebze yüklü tır yolun ıslak ve kayga olmasından dolayı devrildi.

Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sebze yüklü tır yolun ıslak ve kayga olmasından dolayı devrildi. Kazada tır içinde bulunan 3 kişi yaralanırken, üzerinde bulunan sebze yola saçıldı.

Kaza Korkuteli- Elmalı karayolu 5. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elmalı istikametinden Korkuteli istikametine gelen Mustafa Karga idaresindeki 64 BN 326 Plakalı meyve yüklü tır, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada araç içinde bulunan sürücü Mustafa Karga, yanında bulunan Mesut Demirel 35) Murat Dinç yaralandılar.

Araç içinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan yolcular Antalya Büyüksehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartıldılar. Yaralılar Ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Elmalı-Korkuteli yolu yola saçılan sebzelerden dolayı ulaşıma kapandı.

Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı
Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı
Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı
Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı
Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı
Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı
Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı
Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı
Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı
Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı
Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM DURMAZ

İlgili Haberler

Sebze yüklü Tır devrildi
Sebze yüklü Tır devrildi
Sebze yüklü tır devrildi
Sebze yüklü tır devrildi
Buğday yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Buğday yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Beyonce Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Tamer Karadağlı
Spor Falcao Yılmaz Vural Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 22:48:21. #1.14#
title