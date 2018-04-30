Arkadaşının Ölümüne Neden Olmuştu! Kendisini Suçlayan Genç Kıza, Ölen Kızın Ailesi Sahip Çıktı
Artvin'de dereye atlayan kız arkadaşını kurtarmak için suya atlayan kız, yaşamını yitirmişti. Arkadaşının ölümüne neden olduğunu söyleyip her gün ağlayan kıza, ölen kızın ailesi sahip çıktı.
Artvin'de liseli kız, piknik yaptıkları sırada dereye atlayan kız arkadaşını kurtarmak isterken ölmüştü. Arkadaşının ölümüne sebep olduğunu söyleyip "Benim yüzümden öldü" diye her gün ağlayan kıza, ölen kızın ailesi sahip çıktı.
DEREYE ATLAYAN ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN ATLAMIŞTI
Erzurum Hüseyin Avni Ulaş Palandöken Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan Melisa Kazan piknik yaptıkları derenin kenarında ALS hastalığına meydan okumak için dereye atlayacağını söyledi. Bu anları arkadaşı Melisa Kazan cep telefonuyla kaydetmeye başladı.
Dereye atlayan Balcı'nın suya kapılmasıyla Melisa telefonu bırakarak ceketini çıkardı. Arkadaşının tutması için ceketini arkadaşına uzattı. Başarılı olamayan genç kız son çare olarak suya atladı ancak kendi de akıntıya kapıldı.
KIZ ARKADAŞINI KURTARMIŞ KENDİSİ ÖLMÜŞTÜ
Olay yerinde bulunan Neriman isimli diğer arkadaşları ise iki arkadaşın da suda çırpındığını görünce Ayşe Balcı'nın amcasını arayarak yardım istedi. Amca Coşkun Balcı yaşananları anlattı: 20-30 metre ileride Melisa'nın suyun üstünde hareketsiz olduğunu gördük.
Arkadaşım suya atlayıp Melisa'yı aldı. Hemen ambulansa alınarak müdahale edildi. Hastaneye gittiğimizde nefes alıyordu. Melisa tüm çabalara rağmen, beynine oksijen gitmediği için kurtarılamadı. Ayşe'ye arkadaşının öldüğünü Artvin'de hastaneye götürülürken ambulansta söyledik.
"BENİM YÜZÜMDEN ÖLDÜ DEYİP AĞLIYOR"
Ayşe psikolojik olarak çok kötü. Melisa onun kardeşi gibiydi. Uyanık olduğu her an Melisa'yı soruyor ve kendini suçlu görüyor. 'Benim yüzümden öldü, ben atlamasaydım ölmeyecekti' diyerek ağlıyor.
ÖLEN KIZIN AİLESİ: AYŞE DE BİZİM KIZIMIZ
Kızlarını kaybeden acılı aile ise Ayşe Balcı'nın kendini suçlu görmesini kesinlikle istemediklerini söyledi. Melisa'nın amcası Mustafa Kazan 'Onlar çok yakın iki arkadaştı. Melisa arkadaşının canını kurtarmak için atladı. Ayşe de onun için aynısını yapardı. Biz kızımızla gurur duyuyoruz. Ayşe de bizim bir kızımız' dedi. (Kaynak: Vatan)
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O suya atlanırmı akıl var mantık varCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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manyaklar surusu...ne diye atlarsın suya, bu mal...arkadası da mal, ulan arkadasın atlıyor sen kameraya cekiyorsun...atlamadan engellesene.Cevap Yaz 20 1 Yayından KaldırSON RAGNAR BÜKÜCÜ : Mal mal konusma lan ceken kiz zaten atlama sakin diyor atlayana sormak lazim ama o da bilemezdi.5 2 Yayından Kaldır
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O kadar çılgınca akan bir suya atlamak nasıl bir zekanın ürünü??? Yahu senin ninen o yaşta aile kurup evladının sorumluluğunu taşıyordu! Sen kendi canının sorumluluğunu bile taşıyamıyorsun!. . . Onu bırak, başkalarını tehlikeye sokuyorsun. . . Şu aileler çocuğunu bu kadar aptal ve sorumsuz yetiştirmesin artık ya, kendinizi bırakın başkalarına da zarar veriyorsunuz!Cevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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1 - Artvin''de dereye atlayan kız arkadaşını kurtarmak için suya atlayan kız2- Kendisini Suçlayan Genç Kıza, Ölen Kızın Ailesi Sahip Çıktı bu iki cümleden hiçbir şey anlamadımCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır