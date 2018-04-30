Arkadaşının Ölümüne Neden Olmuştu! Kendisini Suçlayan Genç Kıza, Ölen Kızın Ailesi Sahip Çıktı

Artvin'de liseli kız, piknik yaptıkları sırada dereye atlayan kız arkadaşını kurtarmak isterken ölmüştü. Arkadaşının ölümüne sebep olduğunu söyleyip "Benim yüzümden öldü" diye her gün ağlayan kıza, ölen kızın ailesi sahip çıktı.

DEREYE ATLAYAN ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN ATLAMIŞTI

Erzurum Hüseyin Avni Ulaş Palandöken Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan Melisa Kazan piknik yaptıkları derenin kenarında ALS hastalığına meydan okumak için dereye atlayacağını söyledi. Bu anları arkadaşı Melisa Kazan cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Dereye atlayan Balcı'nın suya kapılmasıyla Melisa telefonu bırakarak ceketini çıkardı. Arkadaşının tutması için ceketini arkadaşına uzattı. Başarılı olamayan genç kız son çare olarak suya atladı ancak kendi de akıntıya kapıldı.

KIZ ARKADAŞINI KURTARMIŞ KENDİSİ ÖLMÜŞTÜ

Olay yerinde bulunan Neriman isimli diğer arkadaşları ise iki arkadaşın da suda çırpındığını görünce Ayşe Balcı'nın amcasını arayarak yardım istedi. Amca Coşkun Balcı yaşananları anlattı: 20-30 metre ileride Melisa'nın suyun üstünde hareketsiz olduğunu gördük.

Arkadaşım suya atlayıp Melisa'yı aldı. Hemen ambulansa alınarak müdahale edildi. Hastaneye gittiğimizde nefes alıyordu. Melisa tüm çabalara rağmen, beynine oksijen gitmediği için kurtarılamadı. Ayşe'ye arkadaşının öldüğünü Artvin'de hastaneye götürülürken ambulansta söyledik.

"BENİM YÜZÜMDEN ÖLDÜ DEYİP AĞLIYOR"

Ayşe psikolojik olarak çok kötü. Melisa onun kardeşi gibiydi. Uyanık olduğu her an Melisa'yı soruyor ve kendini suçlu görüyor. 'Benim yüzümden öldü, ben atlamasaydım ölmeyecekti' diyerek ağlıyor.

ÖLEN KIZIN AİLESİ: AYŞE DE BİZİM KIZIMIZ

Kızlarını kaybeden acılı aile ise Ayşe Balcı'nın kendini suçlu görmesini kesinlikle istemediklerini söyledi. Melisa'nın amcası Mustafa Kazan 'Onlar çok yakın iki arkadaştı. Melisa arkadaşının canını kurtarmak için atladı. Ayşe de onun için aynısını yapardı. Biz kızımızla gurur duyuyoruz. Ayşe de bizim bir kızımız' dedi. (Kaynak: Vatan)