17 yaşındaki kızı taciz ettikten sonra meydan dayağı yiyen bisikletli sapık tutuklandı
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17 yaşındaki kızı taciz ettikten sonra meydan dayağı yiyen bisikletli sapık tutuklandı

29.01.2021 20:32 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:48

Antalya'da bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla sokaktaki gençlerden meydan dayağı yiyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ö.G. M. bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki Y.K'yı taciz ettiği iddiasıyla bölgedeki gençler tarafından yakalandı. Yere yatırılıp darbedilen şüpheli, gençlerin elinden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Darp anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerin gitmeye çalışan şüpheliye engel olup yere yatırırken, şüphelinin "Bir dakika polisi ben çağırıyorum" dediği görüldü. Şüpheliyi darbeden gençlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı şahıs için 112 sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Tedavi için hastaneye götürülen şüpheli, daha sonra gözaltına alındı. Tacize uğradığı iddia edilen Y.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek ifade verdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ö.G.M'nin poliste verdiği ilk ifadesinde genç kızı tanıdık birisi sandığını söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Ö.G.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 yaşındaki kızı taciz ettikten sonra meydan dayağı yiyen bisikletli sapık tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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