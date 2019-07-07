Mewtwo, Pokemon GO'ya Yenilenmiş Bir Şekilde Dönüş Yapacak

Mewtwo Pokemon GO baskınlarına geri geliyor ve bu sefer yepyeni bir görünüşe sahip. Mewtwo'nun yeni zırhlı görünümü, gelmekte olan yeni Pokemon anime filmi Mewtwo Strikes Back: Evolution'dan esinlenilmiş.

Niantic ve The Pokemon Company, yeni Mewtwo'yu direkt olarak aksiyonun içinde gösteren bir tanıtım videosu yayınladı. Bu potansiyel olarak daha güçlü olan Mewtwo'nun sadece sınırlı bir etkinlik süresince oyuna dahil olacağı kesinleşmiş durumda. Tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyuncular bu yeni zırhlı Mewtwo'ya 10 Temmuz tarihinden itibaren sahip olabilecek. Çıkış tarihi ve tanıtım videosunun dışında gelecek olan yeni Pokemon GO etkinliğinin ve Mewtwo'nun bu yeni versiyonunun hakkında bir bilgi yok.