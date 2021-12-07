'Mevzu Aşk'ın konuğu Yağız Can Konyalı oldu
Yağız Can Konyalı, yeni projeleri öncesinde Yasemin Şefik'in Episode Dergi YouTube kanalı Episode TV için hazırladığı 'Mevzu Aşk' programına konuk oldu
Yasemin Şefik'e samimi açıklamalarda bulunan Konyalı, aynı anda hem dizi hem tiyatro hem de film projesine başladığını anlattı ve ünlü radyocuya "sanırım tembellikten kaçıyor olabilirim" dedi. Kanal D için çekilen dört bölümlük mini dizi ' Gönül Hırsızı (Katakulli)'nın senaryosunu okur okumaz çok beğendiğini söyleyen Yağız Can Konyalı, "Çok orijinal bir iş… İçinde olduğum için çok mutluyum, yayınlanması için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. Esra Bezen Bilgin ile birlikte oynadıkları tiyatro oyunu 'Sesin Resmi' ile ilgili seyirciden çok iyi yorumlar aldıklarından ve dijital için çekmeye başladıkları 'Erkek Severse' dizisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, oradaki karakterini çok sevdiğini söyleyerek, "Çok güzel bir iş ve ekip, Ömür Atay hocamızla birlikte çalışıyoruz, keyifli gidiyor" dedi.
Yasemin Şefik'in "iş seçmede zorlu bir misin" sorusuna, "Hayır değilim" diye yanıt veren Konyalı, "Sadece şuna dikkat ediyorum, senaryonun dışında, 'Ben bunu daha önce oynadım mı?' Şu an içinde bulunduğum üç projede de ayrı karakterleri oynadığım için kabul ettim" diye konuştu. Kahkaha dolu programda Yağız Can Konyalı, Şefik'in "Magazin haberler inde yer almıyorsun" yorumuna gülerek, "Vaktimiz yok, hep setteyiz" yanıtını verdi.