MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇOCUKLARINA OYUNCAK SÜRPRİZİ
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MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇOCUKLARINA OYUNCAK SÜRPRİZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki mevsimlik işçileri ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, çocuklara oyuncaklar hediye etti.

BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki mevsimlik işçileri ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, çocuklara oyuncaklar hediye etti.

Yenişehir ilçesine çalışmak üzere gelen mevsimlik işçileri, kaldıkları kırsal Menteşe Mahallesi'nde ziyaret eden Başkan Aydın, çocuklar ile de bir araya geldi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Aydın, 'Doğu ve Güneydoğu'dan mevsimlik işçi olarak gelen vatandaşlarımızı çadırlar bölgesinde daha önce de ziyaret etmiştik. O zaman yanımızda yeterince oyuncağımız yoktu, onlar da bizim çocuklarımız, eğlenmek ve oynamak onlarında hakkı. Bir ihtiyaçları olduğu zaman yanlarındayız. İnşallah daha sonraki günlerde daha iyi şartlarda buraya geliriz, misafir olarak gelen mevsimlik işçilerimizi sahiplenmemiz lazım.' diye konuştu.

Çadırlarda yaşayan çocuklar ise, doktor, öğretmen ve sanatçı olmak istediklerini belirterek, hediyelerden dolayı çok mutluluk duyduklarını dile getirdi.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇOCUKLARINA OYUNCAK SÜRPRİZİ
MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇOCUKLARINA OYUNCAK SÜRPRİZİ
MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇOCUKLARINA OYUNCAK SÜRPRİZİ
MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇOCUKLARINA OYUNCAK SÜRPRİZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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