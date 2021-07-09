Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
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Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi

Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de mevsimlik işçi olan ve çadırda kalan ailelerin çocukları, yaşadıkları bölgeye kurulan oyun parkında eğlendi.

ESKİŞEHİR'de mevsimlik işçi olan ve çadırda kalan ailelerin çocukları, yaşadıkları bölgeye kurulan oyun parkında eğlendi. Çocuklara oyun parkuru imkanını sunan Metin Ersoy, "Çocukların unutmayacağı bir gün oldu. Bugün için kurduk, diğer bölgelerdeki çadırda yalayan çocuklar için de yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Şanlıurfa'dan bir süre önce gelip Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'ndeki çadırlarda kalan mevsimlik işçilerin çocukları için bölgede hayvancılık yapan Metin Ersoy, oyun parkuru kurdu. Çadırların olduğu bölgeye kurulan parkurda mevsimlik işçilerin çocukları sevinç yaşadı. Çocuklar, ilk kez gördükleri havalı yatak ve zıp zıp üzerinde gün boyu müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.Çocukların ilk kez oyun parkurunda oynadığını ifade eden Metin Ersoy, "Türkiye'de üretime katkı sağlayan tarım işçilerimizin çocukları bu çadırlarda, mücadele veriyorlar. Biz de arkadaşlarımızla 'nasıl bir fayda sağlarız' diye düşündük. Oyun makineleri olan arkadaşımız ücretsiz olarak bu olanağı sağladı. Organize olduk, destek verenler oldu. Tepebaşı Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü de destek oldu. Böyle bir organizasyon ile bir çocuğun bile yüreğine dokunabilseydik bu bizi çok mutlu eder. Bu çocukların yaşanmamışlıkları var, hayat boyu görmedikleri var. Hayır kelimesini çok yaşayan çocuklar. Oyunları ilk defa gördüler, sabah kurarken bile çocukların çok yoğun ilgisi oldu. Çocukların unutmayacağı bir gün oldu. Bugün için kurduk, diğer bölgelerdeki çadırda yalayan çocuklar için de yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.


Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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