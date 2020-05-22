Mevsimlik işçilere maske dağıtımı Samsun Valiliği ve Çarşamba Kaymakamlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi(METİP) Kurulunca temin edilen maskeler mevsimlik tarım işçilerine teslim edildi.

Samsun Valiliği ve Çarşamba Kaymakamlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi(METİP) Kurulunca temin edilen maskeler mevsimlik tarım işçilerine teslim edildi.

Kovid-19 pandemi süresince aksatılmaması gereken tek sektör olarak öne çıkan gıda ve tarımda da pandemi önlemlerine dikkat ediliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, "Ülkenin çeşitli bölgelerinden ilçemize gelen mevsimlik tarım işçilerinin gerek sosyal zamanlarını ve gerekse çalışma zamanlarında pandemi kurallarına uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği üzere bu hastalıkla mücadeledeki en etkin yöntem maske ve sosyal mesafe. Çalışma sahalarında bu hususlarda gerekli uyarılar yapılmakta. Bu anlamda gerek İl ve İlçe METİP Kurullarımızdan temin edilen 500 adet,İlçe Halk Eğitim Merkezi marifetiyle üretilen 800 adet maske dağıtımı yapılmıştır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA