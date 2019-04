Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş

İstanbul seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını bir kez daha yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları tespit etmiş durumda arkadaşlarımız. Tabii bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür" dedi.

AK Parti'nin Büyükçekmece Adayı Mevlüt Uysal'la bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Şimdi, benim şu anda Büyükçekmece'de, malum adayımız İBB başkanımız Mevlüt Bey. Mevlüt Bey hukukçu. Mevlüt Bey bana öyle şeyler söylüyor ki ben şaşırdım. Ben Mevlüt'e kendime inandığım kadar inanırım. Diyor ki mesela boş arazide, apartman var, orada seçmen başka yerden taşıma sistemiyle getirilmiş, adres orası gösteriliyor. Onu geç, iki katlı bir bina. Bina dört kat gösterilmiş, dört kat gösterilen binada seçmenler... İşte bunlar, ciddi manada, seçime ciddi manada bir şaibenin karıştığının ispatları. Ve bunu da tevsik ediyorlar" dedi.

Açıklamalarının devamında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eleştiren Erdoğan, "Muhalefetin başındaki zat benim için, 'İçişleri Bakanı'yla, Adalet Bakanı'yla ne görüştün' diyor... Ya ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı'yım. Ve şu anda devletin başıyım. İçişleri Bakanı da, Adalet Bakanı da benim kabinemin üyeleri. Ben onlarla her zaman her yerde her şeyi görüşebilirim. Ne görüştüğümü ben sana mı anlatacağım? Kaldı ki ben aynı zamanda bu partinin genel başkanıyım. Öyle de bir özelliğim var. Böyle cahilane, hiç düşünmeden, böyle kendine göre bir algı operasyonu yapmak suretiyle güya bu işi lehine çevirecek" şeklinde konuştu.