Mevlit Kandili coşkusu

08.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:20

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.

Namaz öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kuran-ı Kerim okundu, hatimlerin duası yapıldı.

Programın sonunda Müftü Şahin, Barış Pınarı Harekatı'nda yaşamını yitiren şehitler ve tüm İslam alemi için dua etti.

Kaynak: AA