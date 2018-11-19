Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.



Özaltun, mesajında, insanlık için kurtuluşun reçetesinin sevgi ve rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatını örnek alarak yaşamaktan geçtiğini ifade etti.

Mübarek gün ve gecelerin toplumsal hayatta ayrı bir yer ve öneme sahip olduğunu belirten Özaltun, şöyle devam etti:

"Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin sene-i devriyesi de bu önemli gün ve gecelerden biridir. Sevgi ve rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişi, insanlığın kurtuluşuna vesile olmuştur. Peygamberimizin hayatı, şefkat, vicdan, af, sabır, hoşgörü, adalet ve merhamet örnekleri ile bizlere sunulan en güzel yol ve rehber olmuştur. Bugün insanlık, adalete, şefkate, merhamete, sevgiye, saygıya muhtaç bir durumdayken, bu durumdan kurtulmanın yolu da sevgi ve rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın bizlere öğrettiği tüm değerleri anlatmak ve yaşamakla mümkün olacaktır. İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşanan olayların temelinde, tüm bu değerlerden uzaklaşmanın nedenleri baş göstermektedir. İnsanlık için kurtuluşun reçetesi, yine sevgi ve rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın örnek kişiliği ve yaşantısından geçmektedir. Onun hayatını örnek almak, insanlığa bir ışık, bir rehber olmanın yanında, kaybedilen tüm değerleri yeniden tesis etmemeyi beraberinde getirecektir. Mevlid Kandili de tüm bu değerleri yeniden hatırlamamız bakımından son derece önemlidir. Mevlid Kandili'ni bu anlamda çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir."