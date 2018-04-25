Sivas Belediyesi'nin en önemli projeleri arasında yer alan ve şehrin ulaşım sorununu büyük oranda rahatlatacak olan Mevlana Tüneli'nin bağlantı yolları genişletiliyor.

Alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Hasan Karaman'dan bilgi aldı. Çalışmaları değerlendiren Başkan Aydın,"Mevlana Tünelimizin bağlantı yolları üzerinde çalışmalarımızı başlattık. Yeni Mahalle Karakolu kavşağından yol açma çalışmalarımız tünele doğru devam ediyor. Buradaki evlerin kamulaştırma işleri tamamlandı. Bir kısmı yıkıldı. Birkaç tanesi de yeni boşaltıldı. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim Cami'nin bahçe kısmına bir miktar genişlememiz var. Yine park alanına bir miktar genişlememiz var. Onlar üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cadde ortaya çıkıyor. Menderes Caddesi'nin tünele olan bağlantısı bu şekliyle tamamlanmış olacak. Bu proje tamamlandığı zaman Sivas'ın merkez dışında yeni bir kuzey aks olacak. Karşıyaka'dan başlayan şuan inşaatı devam eden köprü ve yeni tamamlanan DSİ Kavşağı'ndan Cuma Pazarı'ndan uzanan hat tünelden geçtikten sonra Mevlana ve Alibaba aksından yeni Numune Hastanesi'ne kadar uzanan bir bağlantı hattı ortaya çıkmış olacak. Bu da inşallah şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu ciddi şekilde rahatlatacağını düşündüğümüz ulaşım açısından çok önemli bir proje. Hedefimiz tünelle beraber bu yol bağlantılarını tamamlamak ve halkımızın hizmetine sunabilmek." dedi.

Yunus Emre Mahalle Muhtarı Adnan Çinko ise,"Mahallemizin kuzey bölgesini güneye bağlayan bir proje. Orta ve uzun vadede çok önemli bir proje. Karşıyaka bölgesinden Numune Hastanesi'ne kadar olan uzun bir alanın ayrı bir aksla birleştirilip şehrimize kazandırılması çok önemli. En azından şehrimizin trafik açısından yoğunluğunu, merkeze olan yoğunluğu bir nebze olsun kenara alma projesi. Bunun için çok önemsiyoruz." diye konuştu. - SİVAS