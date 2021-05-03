Mevlana çiçeğinin fotoğrafçısı Ömer Çetiner, korona virüse yenik düştü
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Mevlana çiçeğinin fotoğrafçısı Ömer Çetiner, korona virüse yenik düştü

Mevlana çiçeğinin fotoğrafçısı Ömer Çetiner, korona virüse yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, 2007 yılında farkında olmadan Mevlana çiçeği adlı fotoğrafla Seyfe Gölü Kuş Cennetine dikkatleri çeken doğa fotoğrafçısı Ömer Çetiner, korona virüse yenik düştü.

Kırşehir'de, 2007 yılında farkında olmadan Mevlana çiçeği adlı fotoğrafla Seyfe Gölü Kuş Cennetine dikkatleri çeken doğa fotoğrafçısı Ömer Çetiner, korona virüse yenik düştü.

Çetiner, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını Seyfe Gölü Kuş Cennetine adayan merhum Ömer Çetiner için Mucur İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, "Seyfe Gölünün tanıtımı için Ömer Çetiner'in harcadığı emeği asla unutmayacağız. İlçemizde adının yaşatılması için de Belediye Meclisimizde fikir önerisinde bulunacağım" dedi.

Çetiner, hazırladığı takvimlerde Seyfe Gölünün yanı sıra Kırşehir'in tarihi değerlerini de bulundurarak yurt içi ve yurt dışında bastırdığı takvimlerin dağıtımlarını yapıyor. Duvar ve Masa takviminin hazırlanmasında Çetiner'e Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir Valiliği de destek sunuyordu.

Korona virüse yenik düşen Çetiner, bugün öğle namazını müteakip korona virüs tedbirleri kapsamında son yolculuğuna uğurlanacak. - KIRŞEHİR

Mevlana çiçeğinin fotoğrafçısı Ömer Çetiner, korona virüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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