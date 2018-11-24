Meü'de Mevlid'i Nebi Haftası Paneli

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından, Mersin İl Müftülüğü işbirliğiyle "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu panel düzenlendi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde konuşma yapan MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı, Hz. Peygamber'i ne kadar çok anlaşılırsa dünyanın da o kadar güzelleşeceğini söyledi.

Peygamber efendimizin sadece inananlar için değil bütün insanlık için bir müjde olduğunu kaydeden Çamsarı, "Çünkü o, rahmetin, merhametin, yoksulların ve mazlumların peygamberidir. Onu ve davasını ne kadar çok bilir ve anlarsak dünya o kadar güzelleşir. İslami İlimler Fakültemizi yeni kurduk ve kadrosunu oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah 2019 yılında eğitim öğretime başlatmak için çalışacağız. Oluşturduğumuz bu kadro, ilimize alıştıkça bu tarz etkinlikler ve paneller artarak gençlerimizin önünde ışık olmaya devam edecektir. Bu vesile ile; Mevlid'i Nebi haftamızı tekrar tebrik ediyor, panelde emeği herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından MEÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Hz. Peygamber'in gençlere verdiğim önem ve gençliğe bakış açısı ele alındı. Panelin ardından MEÜ Cumhuriyet Meydanı'nda Tavuklu Pilav ikramı yapıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, katılımcılara pilav dağıttı. - MERSİN