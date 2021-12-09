METÜM'ün kuruluşunun 10. yılı etkinliği - Haberler
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METÜM'ün kuruluşunun 10. yılı etkinliği

METÜM'ün kuruluşunun 10. yılı etkinliği
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (METÜM), kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (METÜM), kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) konferans salonundaki etkinlikte, merkezin 10 yıllık faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK olarak kaliteyi, çeşitliliği, farklılığı ve bölgesel kalkınmayı önemsediklerini, üniversitelerin farklı alanlarda uzmanlaşma ve gelişmesine destek verdiklerini belirtti.

SBÜ'nün hem kuruluşu hem mevzuatıyla gerçek anlamda sağlık temalı görevleri üstlendiğini vurgulayan Kapıcıoğlu, "Etkili iletişim kurabilen, eleştirel düşünebilen, araştırmacı bakış ve analitik yaklaşımı sergileyebilen, algoritma tasarlayabilen, bütün bunları zamanında tasarlayan ve ülkesi, milleti için faydalı bir nesil yetiştirme görevimiz var. Bütün üniversitelerimiz gibi Sağlık Bilimleri Üniversitemiz de bu amaca yönelik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bugün gündemimizde yer alan METÜM de bunun örneklerinden biri." dedi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de METÜM'ün kuruluşunda emeği olan herkese teşekkür etti.

METÜM'ü güçlendirerek bir sağlık teknoloji merkezi haline getirmek istediklerini ifade eden Erdöl, bazı hayalleri METÜM aracılığıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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