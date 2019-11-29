Metruk sanılıp yıkılmak istenen ev harabeye döndü

29.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:01

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek katlı bir ev, kepçe tarafından metruk diye yıkılmak istendi. Evi hasar gören yaşlı adam, "Zor durumdayım, zararımı karşılasınlar" dedi.



Camiatik Mahallesi Zincirlihan Sokak üzerindeki tek katlı bir evde yaşayan Yaşar Çelik, yaklaşık bir buçuk ay önce belediyeye ait kepçe tarafından kaldığı ikametin boş ve metruk olduğu sanılarak, yıkılmak istendiğini ve hasar verildiğini öne sürdü. Kendisini uyaran komşuları sayesinde evinin yıkılmasını son anda önlediğini ifade eden Çelik, binanın harabeye döndüğünü belirtti.



Zararının karşılanmasını isteyen Yaşar Çelik, "Belediye görevlisine metruk diyerek gidin, yıkın demişler. Evime kepçenin müdahale ettiğini komşulardan duyup geldiğimde yıkımı durdurdum. Her taraf darmaduman olmuş. Ev harabe görünümünü almış, ne yapacağım bilmiyorum" dedi.



Kış ayında zorda kaldığını ve kiralık evde yaşadığını ifade eden yaşlı adam, mağduriyetinin giderilmesi için şikayette bulunacağını söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA