Metroya maskesiz bindi, "Özel harekâtçıyım" dedi
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Metroya maskesiz bindi, "Özel harekâtçıyım" dedi

Metroya maskesiz bindi, 'Özel harekâtçıyım' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da metroya binen şahıs, kendisini ikaz edenlere özel harekatçı olduğunu söyledi.

Bursa'da metroya binen şahıs, kendisini ikaz edenlere özel harekatçı olduğunu söyledi. Maske takmamakta direnen şahıs, vatandaşlar tarafından metrodan indirilerek, güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Olay dün Acemler-Kestel metro hattında meydana geldi. Özel harekatçı olduğunu öne süren bir kişi, trene bindikten sonra maskesini takmadı. Bunun üzerine kendisini uyaran ve polise ihbar edeceğini söyleyen vatandaşlara, "Özel harekatçıyım. Polis çağırsan ne olur" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine bir vatandaş, "Ben de yüzbaşıyım" diye tepki gösterdi. İki durak sonra istasyonun güvenlik görevlilerine bilgi verildi. Güvenlik görevlileri kapıda şahsı bekledi. Yolculuk süresi boyunca maskesini takmamakta direnen şahıs, iki durak sonra vatandaşlar tarafından vagondan indirilerek güvenlik görevlilerine teslim edildi. Yaşanan olay vagonda bulunan bir yolcu tarafından an be an kaydedildi. - BURSA

Metroya maskesiz bindi, 'Özel harekâtçıyım' dedi
Metroya maskesiz bindi, 'Özel harekâtçıyım' dedi
Metroya maskesiz bindi, 'Özel harekâtçıyım' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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