MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı

MetroPOLL Araştırma şirketi, sıcak siyaset gündemi arasında vatandaşlara dikkat çeken bir soru yöneltti. Metropoll'ün Ağustos 2021 Türkiye'nin Nabzı Araştırması kapsamındaki soruları yanıtlayan katılımcılara, "En beğendiğiniz siyasi lider" sorusu soruldu. Katılımcılardan, beğendikleri liderlere 0 ile 10 puan arasında puan verilmesi istendi.

EN BEĞENİLEN İSİM MANSUR YAVAŞ OLDU

Araştırmaya göre en çok beğenilen isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olurken, sıralamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izledi.

Sıralama şu şekilde oldu.

– Mansur Yavaş (5.4)

– Ekrem İmamoğlu (4.7)

– Recep Tayyip Erdoğan (4.2)

– Meral Akşener (4.0)

– Süleyman Soylu (3.6)

– Tunç Soyer (3.5)

– Devlet Bahçeli (3.4)

– Kemal Kılıçdaroğlu (3.3)

– Özlem Çerçioğlu (2.8)

– Selahattin Demirtaş (2.3)

– Ali Babacan (2.2)

– Ahmet Davutoğlu (2.1)

– Temel Karamollaoğlu (2.0)

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