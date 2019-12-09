: Metropoll araştırmadan bomba anket! 3 partinin oyu düştü, 3 partinin yükseldi

09.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:24

Metropoll araştırma şirketi son yaptığı ankette "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Ortaya çıkan anket sonuçlarında dikkat çeken detaylar olduğu görüldü. Sonuçları Metropoll araştırma şirketinin resmi Twitter hesabından paylaşılan ankete göre Ak Parti yüzde 33.4 ile birinci parti. AK Parti'yi yüzde 19.1 ile CHP, yüzde 9.7 ile HDP, yüzde 8.7 ile MHP, yüzde 7.7 ile İYİ Parti ve yüzde 0.7 ile Saadet Partisi takip etti.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜLER

Ankette AK Parti, MHP ve Saadet Partisi'nin oylarının önceki aya göre bir miktar düştüğü, HDP, CHP ve İYİ Parti'nin ise oylarının bir miktar arttığı görünüyor.

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