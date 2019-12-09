Metropoll araştırmadan bomba anket! 3 partinin oyu düştü, 3 partinin yükseldi
Metropoll araştırma şirketi son yaptığı anketin sonuçlarını resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Anket sonuçlarına göre AK Parti birinci parti olma özelliğini korudu. AK Parti'yi CHP takip etti ancak bir önceki aya göre CHP'nin oylarında yükselme, AK Parti'nin oylarında ise azalma olduğu görüldü.
Metropoll araştırma şirketi son yaptığı ankette "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.
DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Ortaya çıkan anket sonuçlarında dikkat çeken detaylar olduğu görüldü. Sonuçları Metropoll araştırma şirketinin resmi Twitter hesabından paylaşılan ankete göre Ak Parti yüzde 33.4 ile birinci parti. AK Parti'yi yüzde 19.1 ile CHP, yüzde 9.7 ile HDP, yüzde 8.7 ile MHP, yüzde 7.7 ile İYİ Parti ve yüzde 0.7 ile Saadet Partisi takip etti.
BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜLER
Ankette AK Parti, MHP ve Saadet Partisi'nin oylarının önceki aya göre bir miktar düştüğü, HDP, CHP ve İYİ Parti'nin ise oylarının bir miktar arttığı görünüyor.