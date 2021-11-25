KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Metrodaki korkunç olaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama

"Mağdurların korunması yönünde tedbirler alındı"

İSTANBUL - Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda bir şahsın, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaret ve tehditler savurması olayına ilişkin Başsavcılık, açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır" denildi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde E.Y. isimli şahsın, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaret ve tehditler savurduğu anlar Türkiye'nin gündemini sarsmıştı. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak şüpheli E.Y. gözaltına alındı.

Başsavcılıktan açıklama

Konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "24.11.2021 günü bir erkek şahsın Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verilmiştir" dedi. Aynı gün kimliği belirlenen şüpheli E. Y.'nin yakalanıp gözaltına alındığının kaydedildiği açıklamada, ayrıca şüphelinin olayda kullandığı bıçağın da arama sonucunda ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şüpheli, bugün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.