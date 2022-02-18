Kadıköy metrosunda bıçakla kadınlara saldıran adam suçu güvenliğe attı: Görevlerini yapmadılar

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Geçtiğimiz Kasım ayında Emrah Yılmaz isimli adam, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaretlerde bulundu. O anlar yolcular tarafından anbean kamerayla kayıt altına alındı. Kısa sürede tutuklanan Yılmaz bugün hakim karşısına çıktı.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz katıldı. Duruşmaya müştekiler Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya koronavirüs pandemisi nedeniyle izleyiciler ve basın mensupları alınmadı.

"BIÇAĞI BİLEYCİDEN ALDIM"

Sanık Emrah Yılmaz savunmasında, "Olay tarihinde işten dönüyordum. Ayakkabımı tamir etmesi için ayakkabıcıya gidiyordum. Kendisi aynı zaman bıçak bileyciliği işi de yapar. Ona hem ayakkabımı hem de bıçağımı bırakmıştım. Ayakkabımı almak istedim ancak henüz tamir etmediğini söyledi, bıçağımı aldım. Huzurevine geldim. Huzurevi durağında minibüse binecektim ancak hava yağışlıydı bende metroya binmeyi tercih ettim. Metroya bindiğimde maskesini takmadığını gördüm taksın diye uyardım. Ancak takmayacağını söyledi ben de bir rahatsızlığı olduğunu düşünmedim. Keyfe keder takmadığını düşündüm.

"ÖNCE BANA TEKME ATIP, ANNESİ İLE BİRLİKTE SALDIRDI"

Benim annemin ciddi rahatsızlıkları vardır, kovid sebebi ile bütün işlerini ben hallederim, bu sebeple sağlığıma dikkat etmem gerekiyordu. Ben kadını uyarırken kaba konuşmuş olabilirim. Ancak kesinlikle küfür etmedim. Müşteki bana düzgün konuş şeklinde toplum içinde bağırdı. Karın boşluğuma bir tekme attı. Daha sonra vatandaşlar araya girdi. Annesi ile birlikte bana saldırdı. Olayın başlangıcında küfür etmedim. Ancak olayın sonuna doğru öfke kontrolümü kaybettim ve küfür ettim. Olayın müşteki ile alakası olmamasına rağmen bana ağır tepkiler gösterdi. Olayın sonunda ağır sözler hakaretler ettim. Öfkeme hakim olamadım" dedi.

"GÜVENLİKLER GÖREVİNİN GEREĞİNİN YERİNE GETİRMEMİŞTİR"

Yılmaz, "Ama olayın başlangıcı bu şekilde değildi. Benim Nilgün'ü itme eylemim yoktur. Kesinlikle almış olduğu adli tıp raporunu kabul etmiyorum. Kayıtların incelenmesini istiyorum. Olay esnasında birçok insan üzerime geldi. Ben de ne olduğunu anlamadım. Müşteki Nilgün kendi kızını uyarmamıştır, direkt benim üzerime saldırmışlardır. Kamera kayıtlarının eksik olduğunu düşünüyorum. Kamera kayıtları benim haklı olduğum yönleri ispatlayacak. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldığı için ben ve ailem zor duruma düştük. Metro da çalışan güvenlikler hakkında soruşturma açılmıştır. Güvenlikler görevinin gereğinin yerine getirmemiştir. Ben bu hususların incelenmesini istiyorum" diye konuştu.

"SANIGIN TEYZESİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT EDİYOR"

Sanık savunmasının ardından Senanur Damgacı'ya söz verildi. Senanur Damgacı, "Ben şahsa tekme atmadım, küfür etmedim, hakarette bulunmadım. Annem keza hiçbir şey yapmadı. Tamamen mağduruz. Sosyal medya olmasaydı kanıtlarımız olmayacaktı. Delilimiz olduğu için mutluyuz. Sanığın teyzesi sosyal medya üzerinden sürekli mesaj atıyor. Beni tehdit etmektedir, irtibat kurmaya çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

Nilgün Mihdiye Damgacı ise "Hakaret veya darp etmedik. Biz sadece kendimizi müdaafa etmeye çalıştık. İlk başta kızım şahsı uyardığında müdahale etmedim. Ancak kızımı yerde görünce mecburen ayağa kalkıp olaya müdahil oldum" ifadelerini kulandı.

Mahkeme, sanık Emrah Yılmaz tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca CD ve fotoğrafların bilirkişiye gönderilmesine raporlar geldikten sonra da akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını isteyerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa