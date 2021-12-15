Metroda iğrenç taciz! Show Haber muhabirine cinsel organını göstermeye çalıştı
Show Ana Haber Muhabiri Tuğba Södekoğlu'nun İstanbul Gayrettepe Metrosu'nda cinsel tacize uğradığı anlar saniye saniye kaydedildi. Sapık, metroda yürüdüğü sırada fermuarını açarak cinsel organını Södekoğlu'na göstermeye çalıştı.
Show TV ekranlarına kadınlara yönelik çok sayıda cinsel taciz olayını haber leştiren muhabir Tuğba Södekoğlu, bu sefer tacizin hedefi oldu. Gayrettepe Metrosu'nda bir sapık, Södekoğlu'na cinsel organını göstermeye çalıştı.
Show Muhabiri Tuğba Södekoğlu, işten çıkıp evine giderken metroda karşılaştığı bir şahıs tarafından takip edildi. Şahıs daha sonra teşhircilik yaparak cinsel organını Södekoğlu'na göstermeye çalıştı.
Sapık şahıs daha sonra Södekoğlu'nun önünü keserek üstüne yürüdü. Yaşanan tüm bu anların ardından sapık şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Södekoğlu da emniyete giderek tacizcisiyle yüzleşti.
Södekoğlu, bu sefer haber ci olarak mesleğini yaptı. Sapık, polis aracına götürüldüğü sırada mikrofonu yönelten Södekoğlu, "Hangi yüzle yaptın bunu, hiç utanmadın mı? Senin ailen yok mu?" gibi sorular sordu.
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